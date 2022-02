Pechino 2022: bosniaco Nikolajev spopola sui social

(XINHUA) - SARAJEVO, 16 FEB - "Non dimenticherò mai l'atmosfera amichevole e ospitale di Pechino", rivelato a Xinhua lo slittinista ventenne della Bosnia ed Erzegovina Mirza Nikolajev al suo ritorno a casa dai Giochi Olimpici Invernali nella capitale cinese.

Al villaggio olimpico di Pechino "tutti erano sempre estremamente allegri e sorridenti. Hanno fatto del proprio meglio per farci sentire a casa", dichiarato Mirza in un'intervista video.

"Sono felice di aver avuto l'opportunità di incontrare le squadre di bob del Brasile e degli Stati Uniti e gli atleti di monobob femminile dei Paesi Bassi". Come è consuetudine ai Giochi Olimpici, ci siamo tutti scambiati i badge, e sono orgoglioso di affermare che i nostri erano molto ricercati", scrive Mirza in un post sul sito ufficiale del Comitato Olimpico bosniaco.

Nikolajev ha avuto l'onore di portare la bandiera della propria nazione alla cerimonia di apertura e ha conquistato il cuore di molti fan grazie al suo occhiolino alla telecamera.

"Quando sono partito per Pechino avevo circa 900 follower su Instagram. Oggi ne ho più di 29.000 e sono in crescita. È pazzesco e mi lusinga allo stesso tempo. Ho fatto un bel po' di battute con la mia fidanzata in merito agli innumerevoli complimenti che ho ricevuto dalle ragazze e sugli inviti relativi al prolungamento del mio soggiorno in Cina", confida al suo ritorno nella sua città natale Sarajevo, in cui i suoi genitori Denis e Amina, i fratelli Faris e Bakir, e tutto il quartiere gli hanno riservato un benvenuto da eroe.

"I miei tre figli sono tutti tipi atletici, sempre curiosi di provare diverse discipline, come il nuoto, il judo, la pallamano, il basket, il calcio, il pattinaggio e lo sci", rivela Denis, spiegando che Mirza si è innamorato dello sport adrenalinico all'età di 14 anni.

È successo durante un viaggio di famiglia alla Bobsleigh and Luge Track sul monte Trebevic vicino a Sarajevo, che era stata costruita in occasione dei Giochi Olimpici Invernali del 1984, e successivamente distrutta durante la guerra negli anni '90. I lavori di ristrutturazione parziale sono iniziati nel 2014, ma il sito può essere utilizzato dagli slittinisti esclusivamente per l'allenamento estivo, con slitte su ruote.

"Ci siamo imbattuti in quel campo di allenamento estivo e il padre del suo amico lo ha invitato a provarlo. Dopo la sua prima corsa, Mirza ha immediatamente dichiarato di aver trovato il suo sport", ricorda Denis.

"Sono sempre stato un atleta individuale piuttosto che un giocatore di squadra", ammette Mirza, spiegando che uno dei motivi principali per cui gli piace questo sport è la scarica di adrenalina che prova mentre scende in corsa a più di 110 chilometri all'ora.

"Ci sei solo tu e nessun altro. Sei sulla slitta e il casco è praticamente la tua unica protezione", continua, aggiungendo che la sua gamba era ancora gonfia e aveva ancora una bruciatura causata dal ghiaccio in un incidente avvenuto in Lettonia nel gennaio di quest'anno.

"Non ho potuto camminare per una settimana intera, la mia tuta era a pezzi e non potevo credere che il ghiaccio potesse provocare un'ustione così brutta", aggiunge, ricordando che lui, la sua famiglia e il suo allenatore Senad Omanovic erano tutti molto preoccupati del fatto che non sarebbe stato in grado di recarsi a Pechino.

Il padre descrive Mirza come una persona energica e laboriosa, sempre in movimento, ma che riserva del tempo anche agli incontri con gli amici, oltre che per andare ai concerti e al cinema, o per imparare a suonare la chitarra.

"Dato che ha trascorso molto tempo all'estero per via delle gare, ha imparato a sufficienza per essere in grado di comunicare in ceco, slovacco e russo. Se fosse rimasto un po' più a lungo a Pechino sarebbe stato in grado di conversare in cinese", dice Denis ricordando l'eccitazione, la felicità e l'orgoglio che tutta la famiglia ha provato nel vedere Mirza portare la bandiera nazionale alla cerimonia di apertura.

In effetti, Mirza ha imparato qualche parola in cinese nel corso del suo soggiorno a Pechino. In un video che ha postato su Instagram il 7 febbraio, ha ringraziato i suoi fan per il proprio affetto e sostegno e in cinese ha affermato di amare coloro che hanno ospitato questi Giochi. Questo post ha ricevuto più di 12.000 like e 7.700 commenti in soli due giorni.

Mirza ha rivelato che ancora non riesce a credere come un semplice gesto quale l'occhiolino possa suscitare una simile reazione mediatica. Ha ammesso di essere stato molto nervoso durante la cerimonia di apertura, quando si è reso conto di ciò che stava accadendo, e poi di quanto fosse importante essere parte della squadra olimpica del proprio Paese.

Fino all'inizio di questa stagione, Nikolajev aveva gareggiato con una vecchia slitta di 13 anni, ma dopo che le persone si sono rese conto del suo talento, dell'entusiasmo e degli ottimi risultati, la comunità bosniaca negli Stati Uniti e in Europa ha organizzato una raccolta fondi e gliene ha comprata una nuova.

"È stato incredibile. Non posso ringraziarli abbastanza. Mi sto ancora abituando a questa slitta nuova e molto costosa, e al modo in cui risponde", racconta.

"I giovani dovrebbero seguire i propri interessi, che si tratti di sport, musica o arte, e dare il meglio di sé. Il risultato arriverà", conclude Mirza. (XINHUA)