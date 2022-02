Pechino 2022: bosniaco Nikolajev spopola sui social (3)

(XINHUA) - SARAJEVO, 16 FEB - "Dato che ha trascorso molto tempo all'estero per via delle gare, ha imparato a sufficienza per essere in grado di comunicare in ceco, slovacco e russo. Se fosse rimasto un po' più a lungo a Pechino sarebbe stato in grado di conversare in cinese", dice Denis ricordando l'eccitazione, la felicità e l'orgoglio che tutta la famiglia ha provato nel vedere Mirza portare la bandiera nazionale alla cerimonia di apertura.

In effetti, Mirza ha imparato qualche parola in cinese nel corso del suo soggiorno a Pechino. In un video che ha postato su Instagram il 7 febbraio, ha ringraziato i suoi fan per il proprio affetto e sostegno e in cinese ha affermato di amare coloro che hanno ospitato questi Giochi. Questo post ha ricevuto più di 12.000 like e 7.700 commenti in soli due giorni.

Mirza ha rivelato che ancora non riesce a credere come un semplice gesto quale l'occhiolino possa suscitare una simile reazione mediatica. Ha ammesso di essere stato molto nervoso durante la cerimonia di apertura, quando si è reso conto di ciò che stava accadendo, e poi di quanto fosse importante essere parte della squadra olimpica del proprio Paese.

Fino all'inizio di questa stagione, Nikolajev aveva gareggiato con una vecchia slitta di 13 anni, ma dopo che le persone si sono rese conto del suo talento, dell'entusiasmo e degli ottimi risultati, la comunità bosniaca negli Stati Uniti e in Europa ha organizzato una raccolta fondi e gliene ha comprata una nuova.

"È stato incredibile. Non posso ringraziarli abbastanza. Mi sto ancora abituando a questa slitta nuova e molto costosa, e al modo in cui risponde", racconta.

"I giovani dovrebbero seguire i propri interessi, che si tratti di sport, musica o arte, e dare il meglio di sé. Il risultato arriverà", conclude Mirza. (XINHUA)