Pechino 2022: bosniaco Nikolajev spopola sui social (2)

(XINHUA) - SARAJEVO, 16 FEB - È successo durante un viaggio di famiglia alla Bobsleigh and Luge Track sul monte Trebevic vicino a Sarajevo, che era stata costruita in occasione dei Giochi Olimpici Invernali del 1984, e successivamente distrutta durante la guerra negli anni '90. I lavori di ristrutturazione parziale sono iniziati nel 2014, ma il sito può essere utilizzato dagli slittinisti esclusivamente per l'allenamento estivo, con slitte su ruote.

"Ci siamo imbattuti in quel campo di allenamento estivo e il padre del suo amico lo ha invitato a provarlo. Dopo la sua prima corsa, Mirza ha immediatamente dichiarato di aver trovato il suo sport", ricorda Denis.

"Sono sempre stato un atleta individuale piuttosto che un giocatore di squadra", ammette Mirza, spiegando che uno dei motivi principali per cui gli piace questo sport è la scarica di adrenalina che prova mentre scende in corsa a più di 110 chilometri all'ora.

"Ci sei solo tu e nessun altro. Sei sulla slitta e il casco è praticamente la tua unica protezione", continua, aggiungendo che la sua gamba era ancora gonfia e aveva ancora una bruciatura causata dal ghiaccio in un incidente avvenuto in Lettonia nel gennaio di quest'anno.

"Non ho potuto camminare per una settimana intera, la mia tuta era a pezzi e non potevo credere che il ghiaccio potesse provocare un'ustione così brutta", aggiunge, ricordando che lui, la sua famiglia e il suo allenatore Senad Omanovic erano tutti molto preoccupati del fatto che non sarebbe stato in grado di recarsi a Pechino.

Il padre descrive Mirza come una persona energica e laboriosa, sempre in movimento, ma che riserva del tempo anche agli incontri con gli amici, oltre che per andare ai concerti e al cinema, o per imparare a suonare la chitarra. (SEGUE)