La metro di Pechino si espande e arriva a 27 linee

(XINHUA) - PECHINO, 16 FEB - Con il completamento della linea delle Olimpiadi Invernali, il sistema di trasporti su rotaia di Pechino si è allargato a 27 linee alla fine del 2021, con oltre 10.000 convogli per quasi 10 milioni di passeggeri al giorno. È quanto reso noto dal Beijing Metro Network Control Center (Bmncc).

Tali informazioni sono state condivise con giornalisti di 36 media nazionali e stranieri nel corso di una visita all'ente nella giornata di lunedì, volta a offrire una visione a tutto tondo dei trasporti nella capitale che sta ospitando le Olimpiadi Invernali del 2022.

La prima linea della metropolitana di Pechino, la prima della Cina, è entrata in funzione nel 1969 e da allora la capitale ha costruito un sistema di trasporti ferroviari sicuro, conveniente, efficiente e green che vanta 27 linee.

La linea 11, che è stata aperta nel 2021 con l'obiettivo di fornire un servizio di trasporto alle sedi delle Olimpiadi Invernali, è un tratto dimostrativo del trasporto ferroviario intelligente, caratterizzato da spostamenti smart, oltre che da un funzionamento e una manutenzione intelligenti, da piattaforme cloud e da altre infrastrutture.

In tutta la rete cittadina di trasporti su rotaia, ogni giorno circolano 10.700 treni. Nelle ore di punta, su 10 linee i treni viaggiano con un intervallo minimo di due minuti.

Rispetto agli spostamenti equivalenti su auto, il sistema di trasporto ferroviario di Pechino riduce le emissioni di Co2 di 7,38 milioni di tonnellate all'anno, ovvero l'equivalente della quantità di anidride carbonica assorbita da 410 milioni di alberi, stando al Bmncc, operativo dal 2007. (XINHUA)