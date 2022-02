Cina: villaggio di montagna attira gli stranieri

(XINHUA) - JINAN, 16 FEB - Vestita con abiti tradizionali cinesi, l'ucraina Yana Kvasha ha danzato sulle melodie classiche del Capodanno cinese nella piazza di un villaggio con la gente del posto.

"Le città hanno il loro fascino, ma è in questo piccolo villaggio di montagna che si sperimenta la cultura tradizionale cinese", racconta la 25enne ballerina professionista, che ha trascorso questo Festival di Primavera nel villaggio di Zhuquan, nella provincia di Shandong nella Cina orientale.

'Zhuquan', che letteralmente significa 'bambù e ruscelli' in cinese, è un villaggio pittoresco con una storia di oltre 400 anni. Oggi, la località vanta esperienze culturali tradizionali che attirano turisti da casa e dall'estero.

Kvasha è in Cina da tre anni e ogni volta sceglie un posto diverso per trascorrere il Capodanno cinese. "I miei amici mi hanno consigliato il villaggio di Zhuquan per vivere il nuovo anno in un paese rurale", commenta l'ucraina.

Qualche anno fa era raro per i locali vedere uno straniero nel villaggio, ma negli ultimi anni, i volti sconosciuti sono diventati più comuni grazie al boom del turismo.

Kvasha è stata accolta calorosamente dalla gente del posto quando è arrivata. Alla vigilia del Capodanno cinese, ha persino ricevuto dei ravioli dagli abitanti del villaggio, cibo tradizionale che le famiglie preparano insieme a Capodanno.

Nel giorno di Lichun, che indica l'inizio della primavera, il primo termine solare del calendario tradizionale cinese, Kvasha ha morso una fetta di ravanello con il carattere cinese che significa 'primavera' inciso al centro. Questo rituale, chiamato 'Yaochun', esprime il desiderio che tutto vada bene. (SEGUE)