Cina: villaggio di montagna attira gli stranieri (2)

(XINHUA) - JINAN, 16 FEB - La donna ha sperimentato anche molte altre attività culturali come le danze del drago e del leone cinesi, ma la performance più impressionante per lei è stata la tradizionale cerimonia di matrimonio locale.

"La sposa cinese indossava un velo rosso e la nuova coppia ha condotto una cerimonia del tè per onorare i propri genitori", ricorda Kvasha, aggiungendo che era la prima volta che assisteva a una cerimonia così da vicino.

Le esperienze culturali hanno reso il villaggio una meta ambita per il turismo. La località riceve circa 1,5 milioni di visitatori ogni anno, mentre l'80% del reddito delle famiglie locali dipende da questo settore.

Durante il Festival di Primavera del 2016, il villaggio ha invitato alla tradizionale fiera del tempio alcuni artisti africani, che hanno presentato la danza africana insieme a quella popolare locale e ad altri spettacoli tradizionali.

"Era la prima volta che vedevo degli stranieri ed è stata una meravigliosa combinazione di spettacoli", spiega Fan Guangxi, 71 anni, abitante del villaggio, che prosegue "spero che potremo avere grandi spettacoli ogni anno".

Fan sostiene che le attività culturali hanno arricchito la vita dei residenti durante il Capodanno cinese.

"Questo è un indimenticabile Festival di Primavera per me e voglio tornare anche il prossimo anno", conclude Kvasha, aggiungendo che vuole imparare a fare i ravioli in modo da poterli preparare insieme agli abitanti del villaggio durante il Capodanno cinese. (XINHUA)