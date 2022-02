Cina: servizio aereo merci quasi a livelli pre-Covid

(XINHUA) - PECHINO, 16 FEB - Il trasporto aereo di merci della Cina è tornato quasi ai livelli precedenti alla pandemia nel mese di gennaio. Questo è quanto emerso dai dati ufficiali resi noti oggi.

Il volume di merci e posta trasportati per via aerea è stato di circa 654.000 tonnellate a gennaio, pari al 97,3% del valore registrato nello stesso mese del 2019, secondo le dichiarazioni della Civil Aviation Administration of China (Caac) rilasciate nel corso di una conferenza stampa.

L'entità della ripresa è cresciuta di 6,6 punti percentuali da dicembre 2021, ha precisato l'amministrazione. Il volume di gennaio rappresenta un aumento dell'1,1% rispetto al mese precedente, ma è in calo del 2,3% se paragonato allo stesso periodo del 2021.

I dati del Caac mostrano anche che l'industria dell'aviazione civile ha gestito 29,51 milioni di viaggi passeggeri il mese scorso, in calo del 2,2% su base annua. (XINHUA)