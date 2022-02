Cina: neve porta nuove opportunità agli agricoltori (2)

(XINHUA) - CHANGCHUN, 16 FEB - Le Olimpiadi Invernali in corso a Pechino hanno stimolato l'entusiasmo per lo sci quest'inverno e le piste brulicano di visitatori. Il numero di turisti ha ampiamente superato i 1.000 al giorno dall'inizio di febbraio e l'orario di apertura delle piste da sci è stato esteso fino alla sera, precisa Li Guofu.

Conosciuto come il luogo più freddo della Cina, anche la città di confine di Mohe nella vicina provincia di Heilongjiang ha visto un numero crescente di turisti negli ultimi anni, grazie al boom del turismo su ghiaccio e neve.

Il villaggio di Beiji è una destinazione imperdibile a Mohe, sede dell'ufficio postale più settentrionale della Cina. Sono disponibili anche molti alloggi, che offrono ai turisti una piacevole permanenza.

"Abbiamo organizzato attività come lo sci e il curling nel nostro residence per creare un ambiente sportivo per le Olimpiadi in corso", racconta Shi Ruijuan, un abitante del villaggio che gestisce la struttura da oltre un decennio.

Nell'alloggio sono stati costruiti due pupazzi di neve, che rappresentano Bing Dwen Dwen e Shuey Rhon Rhon, mascotte di Pechino 2022 e completano l'atmosfera gioiosa.

Ci sono più di 300 affittacamere e più di 100 ristoranti nel villaggio, ricorda Shi, aggiungendo che l'economia locale sta crescendo grazie al turismo legato a ghiaccio e neve. (XINHUA)