Cina miete medaglie ai Giochi 20 anni dopo primo oro

(XINHUA) - PECHINO, 16 FEB - Il 16 febbraio 2002, Yang Yang ha vinto il primo storico oro della Cina alle Olimpiadi Invernali nei 500 metri di pattinaggio di velocità femminile a Salt Lake City.

20 anni dopo, a Pechino 2022, la delegazione cinese ha ottenuto sei ori, quattro argenti e due bronzi alla data di ieri, risultati che già denotano la performance migliore di sempre della Cina in un'Olimpiade Invernale. Sulla neve e sul ghiaccio di casa, gli atleti cinesi continuano a fare progressi e a raggiungere nuove vette.

Yang Yang, attualmente vicepresidente della Wada e presidente della Commissione Atleti per Pechino 2022, ha condiviso le proprie sensazioni in un'intervista con Xinhua in questa giornata memorabile.

"Sono stata onorata di vincere la prima medaglia d'oro della Cina alle Olimpiadi Invernali 20 anni fa. Adesso a Pechino 2022 atleti provenienti da tutti gli Stati stanno stupendo il mondo con le proprie grandi abilità ed eccezionali performance, oltre che toccando gli animi delle persone grazie alle congratulazioni reciproche che si scambiano a seguito delle gare. E questo ispirerà le generazioni", dice Yang. (SEGUE)