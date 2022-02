Cina miete medaglie ai Giochi 20 anni dopo primo oro (2)

(XINHUA) - PECHINO, 16 FEB - La nuova generazione di atleti cinesi è ottimista sui risultati e più concentrata sul godersi l'esperienza, secondo Yang. "Gli atleti cinesi in questi Giochi sono più fiduciosi e disposti a esprimersi rispetto a decenni fa. Lo sviluppo del nostro Paese permette ai giovani di vedere un mondo più ampio con culture diverse. Vogliono mostrarsi sulla scena mondiale, e le Olimpiadi danno loro una piattaforma favorevole", nota Yang. "Non solo gli atleti - aggiunge -, ma anche i nostri giovani volontari sono sempre energici per accogliere i partecipanti da tutto il mondo. Il loro sorriso e la loro fiducia toccano tutti".

"Quando ci siamo candidati per le Olimpiadi Invernali - racconta -, abbiamo dichiarato che avremmo ospitato dei Giochi incentrati sugli sportivi. Durante la preparazione durata più di sei anni, la nostra Commissione Atleti e il comitato organizzatore di Pechino 2022 hanno lavorato congiuntamente con grandi sforzi allo scopo di assicurare dei Giochi incentrati sugli atleti. Attualmente sono davvero felice di vedere gli sportivi del mondo perseguire i propri sogni alle Olimpiadi e godersi i Giochi a Pechino 2022".

"Durante le Olimpiadi Invernali di Pechino, il mio cuore è sempre con i campioni. Sono entusiasta delle eccellenti prestazioni degli atleti ai Giochi e commossa dalla loro amicizia al di fuori della competizione. Anche se a bordo pista, riesco comunque a percepire la passione e l'emozione, il che per me è un piacere", prosegue Yang.

"Colui che è felice non gode mai della fortuna da solo, ma la condivide con gli altri. Continuerò a condividere la mia gioia con un maggior numero di persone", conclude Yang, che conclude: "Abbiate fiducia nella forza dello sport". (XINHUA)