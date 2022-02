Cina: in arrivo pioggia e neve nel centro e nord

(XINHUA) - PECHINO, 16 FEB - Nei prossimi tre giorni, nella parte centrale e in quella orientale della Cina sono attese nuove precipitazioni a carattere nevoso e piovoso. Lo ha reso noto oggi il Centro meteorologico nazionale.

Da oggi fino a dopodomani, nevicate pesanti colpiranno parti di Gansu, Ningxia, Shaanxi, Henan, Hubei, Anhui, Jiangsu e Zhejiang, con tempeste di neve in alcune zone di montagna, ha precisato il centro.

Contemporaneamente, parti di Hunan, Jiangxi, Zhejiang e Guangxi subiranno precipitazioni fino a 70 mm.

"Durante questa fase di maltempo, le province di Jiangsu, Anhui, Zhejiang e Hubei sperimenteranno una transizione dalla pioggia al nevischio o alla neve a causa dei cambiamenti di temperatura", ha annunciato Zhang Tao, capo dei responsabili delle previsioni del centro.

Da gennaio, più periodi di pioggia e neve hanno colpito molte regioni della Cina, soprattutto nel sud del Paese.

Zhang attribuisce il clima all'incontro tra fronti freddi, che sono deboli ma frequenti quest'anno, e correnti calde e umide, e consiglia al pubblico di prendere precauzioni contro l'impatto negativo sul traffico dovuto alle nevicate, al ghiaccio e alla bassa visibilità, suggerendo al contempo misure per proteggere la produzione agricola. (XINHUA)