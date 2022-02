Cina: città di Suzhou inasprisce regole anti-Covid

(XINHUA) - NANCHINO, 16 FEB - Nella città di Suzhou, nella Cina orientale, dove sono stati registrati nove casi confermati di Covid-19 e due asintomatici, tutti a trasmissione locale, dalla mezzanotte di ieri alle 15:00 di oggi, sono state imposte restrizioni ai viaggi, hanno reso noto le autorità sanitarie locali.

A partire da oggi, i passeggeri che lasciano la città in treno sono tenuti a fornire un certificato di risultato negativo di un test molecolare, effettuato 48 ore prima della partenza, come ha annunciato il quartier generale cittadino per il controllo e la prevenzione delle epidemie.

La città ha anche chiuso più ingressi autostradali e traghetti, oltre ad aver aggiunto punti di controllo del traffico per frenare la diffusione del virus. In precedenza, era già stato sospeso il servizio di trasporto pubblico via bus tra Suzhou e altre province e città.

Sono state aperte corsie speciali solo per i camion delle aziende di logistica che trasportano beni di prima necessità.

Per soddisfare le esigenze quotidiane dei residenti locali, Suzhou ha fornito loro finora circa 8.000 tonnellate di verdure e 2.000 tonnellate di carne di maiale, oltre a più di 10.000 tonnellate di cereali e più di 600 tonnellate di olio da cucina.

Fino alle 15:00 di oggi nell'ultimo focolaio di Suzhou è stato registrato un totale di 35 casi confermati di Covid-19 e sette asintomatici.

Il centro cittadino per la prevenzione e il controllo delle malattie ha rilevato la variante Omicron nei campioni prelevati dagli attuali casi confermati, sulla base dei risultati del sequenziamento genomico. (XINHUA)