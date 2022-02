Cina avrà rete trasporto aereo merci verde nel 2025

(XINHUA) - PECHINO, 16 FEB - La Cina prevede di costruire una rete di trasporto aereo di merci 'sicuro, intelligente, efficiente e verde' entro il 2025, secondo quando prevede un piano ad hoc emesso dalla Civil Aviation Administration of China.

Secondo quanto emerge dal documento, i costi del settore si ridurranno notevolmente per la fine del 2025, mentre i servizi di trasporto merci su aereo per la produzione di fascia alta, la consegna postale-espressa e l'e-commerce transfrontaliero continueranno a migliorare.

Il progetto sottolinea un'eguale attenzione al trasporto merci e a quello passeggeri, oltre che incoraggiare le aziende di logistica aerea nell'espansione della portata dei servizi e nel miglioramento della cooperazione con i rivenditori e i produttori nel campo dell'e-commerce transfrontaliero, ha specificato Liang Nan, funzionario dell'amministrazione.

Le cifre ufficiali mostrano che la Cina ha fatto progressi costanti nello sviluppo della logistica aerea negli ultimi anni e che alla fine del 2020 i servizi di trasporto aereo del Paese erano disponibili in 237 città nazionali e 62 Stati o regioni.

(XINHUA)