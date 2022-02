A Pechino 2022 elementi culturali cinese nelle gare

(XINHUA) - PECHINO, 16 FEB - Tra gli applausi scroscianti degli spettatori quando gli atleti entrano nella pista olimpica puntando alla vittoria, c'è qualcosa che va oltre le medaglie.

Il pattinaggio di figura è uno sport che richiede abilità artistiche e, a partire dalla scelta della musica e dei costumi fino ai passi di danza, emergono vari elementi culturali ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022, attualmente in corso.

Sul riverbero dell'emozionante colonna sonora dell'iconico film 'La tigre e il dragone', Jin Boyang ha gareggiato nel programma corto di pattinaggio artistico all'inizio della scorsa settimana.

Jin, vestito in abiti 'canal blue', ha iniziato con un'incredibile mossa di Kung fu cinese con i suoi occhi penetranti e ha eseguito un'apertura di impatto con una combinazione di quadruplo Lutz e triplo salto toeloop. Il duplice bronzo mondiale ha ottenuto un punteggio di 90,98 qualificandosi per la finale e raggiungendo per altro il suo record personale della stagione.

Il brano musicale scelto da Jin per il suo programma corto è tratto dall'omonimo film di arti marziali 'La tigre e il dragone", diretto da Ang Lee e vincitore del premio Oscar nel 2001 per miglior film in lingua straniera.

Unendo le armonie degli strumenti cinesi con la musica orchestrale occidentale, la creazione del famoso compositore cinese Tan Dun ha risuonato per tutti il Capital Indoor Stadium di Pechino, evocando sentimenti romantici ed eroici, mentre Jin ha incantato il pubblico con la sua performance.

"Quattro anni dopo PyeongChang 2018, in cui avevo eseguito il mio programma corto sullo stesso brano, ho sentito di avere una consapevolezza maggiore e di riuscire a esprimermi meglio", spiega Jin, arrivato quarto a PyeongChang quattro anni fa, il miglior risultato di sempre nella categoria individuale maschile cinese ai Giochi invernali. Attualmente è il migliore pattinatore maschile di figura in Cina. (SEGUE)