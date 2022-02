A Pechino 2022 elementi culturali cinese nelle gare (2)

(XINHUA) - PECHINO, 16 FEB - Jin non è l'unico a portare elementi tradizionali cinesi nell'arena, soprattutto dal momento che i Giochi si tengono in casa quest'anno.

Il pattinaggio artistico esiste da secoli in Europa e negli Stati Uniti, che tradizionalmente hanno prodotto i migliori atleti. Tuttavia negli ultimi anni, sono entrati in scena sempre più elementi orientali.

Questi stili cinesi hanno portato un po' di vivacità nella feroce competizione, trasmettendo il fascino estetico unico della Cina.

La coppia cinese di pattinatori formata da Peng Cheng e Jin Yang si è esercitata sulla pista di pattinaggio alla vigilia del Capodanno cinese, o Festival di Primavera, presentando i nuovi costumi che indosseranno nella prossima gara.

"Il ricamo Suzhou, che fa parte del patrimonio culturale immateriale nazionale cinese, del mio nuovo costume è stato realizzato a mano punto per punto ed è una forma di artigianato molto delicata", spiega Jin Yang.

Anche la coppia cinese di danza sul ghiaccio, Wang Shiyue e Liu Xinyu, è stata acclamata online perché entrambi indossavano costumi ispirati a dipinti di paesaggi cinesi durante la gara di free dance. Per gli spettatori è stata una delizia dal punto di vista audiovisivo assistere alla loro performance, dato che la coppia ha ballato sul brano 'Kung Fu Piano' tratto dal film di animazione 'Kung Fu Panda'.

I netizen hanno scritto valanghe di commenti come: "Che performance meravigliosa" oppure "sono emozionato già solo ascoltando l'inizio del brano". (XINHUA)