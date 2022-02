Pechino 2022: la curler svedese superstar dei social

(XINHUA) - STOCCOLMA, 15 FEB - La curler svedese Almida de Val prevede che questa settimana, quando rientrerà al lavoro dopo aver vinto una medaglia di bronzo alle Olimpiadi invernali di Pechino, la sua casella di posta elettronica sarà sul punto di esplodere.

La sportiva è diventata infatti un 'fenomeno social' grazie alla sua capacità di bilanciare una carriera professionale con la sua passione per la stone in granito, il ghiaccio e le scope da curling dopo che la sua richiesta di congedo dalla sua azienda, dove lavora come ingegnere dell'automazione e del software, è diventata virale sulle piattaforme cinesi.

"Quando mi hanno detto che ero tra gli argomenti di tendenza su Weibo (una piattaforma di social media cinese), sono rimasta sorpresa e ho dovuto cercare su Google per capire di cosa si trattasse. C'è stato un grande clamore", ha spiegato de Val a Xinhua, riferendosi alla recente fama che sembra aver avuto inizio quando uno dei suoi contatti di posta elettronica ha notato un messaggio in cui avvisava di essere fuori ufficio e in congedo per la preparazione alle Olimpiadi.

Oltre ad aver attirato l'attenzione degli utenti online cinesi, la 24enne ha anche raccontato di aver trascorso un felice soggiorno nel Paese orientale.

L'atleta svedese si è detta colpita dal villaggio olimpico, dagli stadi, dalla favolosa atmosfera internazionale, dagli eventi ben organizzati, dalla gestione impressionante della situazione Covid-19 e, soprattutto, dalle condizioni perfette per la sua competizione. (SEGUE)