Pechino 2022: la curler svedese superstar dei social

(XINHUA) - STOCCOLMA, 15 FEB - La curler svedese Almida de Val prevede che questa settimana, quando rientrerà al lavoro dopo aver vinto una medaglia di bronzo alle Olimpiadi invernali di Pechino, la sua casella di posta elettronica sarà sul punto di esplodere.

La sportiva è diventata infatti un 'fenomeno social' grazie alla sua capacità di bilanciare una carriera professionale con la sua passione per la stone in granito, il ghiaccio e le scope da curling dopo che la sua richiesta di congedo dalla sua azienda, dove lavora come ingegnere dell'automazione e del software, è diventata virale sulle piattaforme cinesi.

"Quando mi hanno detto che ero tra gli argomenti di tendenza su Weibo (una piattaforma di social media cinese), sono rimasta sorpresa e ho dovuto cercare su Google per capire di cosa si trattasse. C'è stato un grande clamore", ha spiegato de Val a Xinhua, riferendosi alla recente fama che sembra aver avuto inizio quando uno dei suoi contatti di posta elettronica ha notato un messaggio in cui avvisava di essere fuori ufficio e in congedo per la preparazione alle Olimpiadi.

Oltre ad aver attirato l'attenzione degli utenti online cinesi, la 24enne ha anche raccontato di aver trascorso un felice soggiorno nel Paese orientale.

L'atleta svedese si è detta colpita dal villaggio olimpico, dagli stadi, dalla favolosa atmosfera internazionale, dagli eventi ben organizzati, dalla gestione impressionante della situazione Covid-19 e, soprattutto, dalle condizioni perfette per la sua competizione.

De Val e il suo compagno di squadra, Oskar Eriksson, 31 anni, sono stati tra i primi atleti svedesi ad arrivare a Pechino ma a causa delle tempistiche ristrette e della stanchezza per i tornei precedenti, lei ha scelto di ammirare la cerimonia di apertura al Bird's Nest Stadium dalla televisione.

"Ho guardato i fuochi d'artificio dal mio appartamento, che era vicino allo stadio".

All'arrivo delle altre compagne di squadra, alcune si sono trasferite con lei nell'appartamento con cinque camere da letto al sesto piano: "il villaggio olimpico era fantastico e ben tenuto, così come l'appartamento che ho condiviso con altre tre compagne di squadra. L'atmosfera era favolosa con atleti provenienti da tutto il mondo", ha ricordato.

Nonostante le restrizioni legate alla pandemia, la giovane atleta dice di aver apprezzato molto i suoi primi giochi olimpici: "Gli organizzatori hanno gestito molto bene la situazione Covid-19".

"Tra le altre cose - aggiunge -, c'erano dei robot che scansionavano la temperatura corporea di coloro che si trovavano nella zona delle bolle a circuito chiuso dell'evento". Le 'bolle' sono state allestite dagli organizzatori per impedire la diffusione del Covid ai Giochi.

Il cosiddetto 'Ice Cube' (nome colloquiale con cui ci si riferisce al National Aquatics Center della capitale cinese) era la sede degli eventi di curling, trasformato dopo aver ricoperto il ruolo di 'Water Cube' nelle Olimpiadi estive del 2008, e faceva anch'esso parte di una di queste 'bolle'. Anche l'atmosfera in questa sede di gara ha fatto alla sportiva svedese una forte impressione.

"Lo stadio era davvero bello: era enorme, con un sacco di maxi-schermi che ci informavano su ciò che stava accadendo. E il ghiaccio era davvero di qualità; consentiva di muoversi in modo veloce e costante", racconta de Val. (SEGUE)