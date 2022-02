Pechino 2022: la curler svedese superstar dei social (3)

(XINHUA) - STOCCOLMA, 15 FEB - Le condizioni perfette hanno garantito una competizione equa. In finale, de Val ed Eriksson hanno aggiunto una medaglia di doppio misto alla bacheca dei trofei del loro Paese dopo aver sconfitto 9-3 i campioni del mondo in carica della Gran Bretagna.

Mentre il resto degli atleti della nazionale svedese di curling è ancora a Pechino, de Val è dovuta tornare in Svezia e al suo lavoro.

"Il mio obiettivo è quello di riuscire a vivere di curling", confessa la 24enne, spiegando che in Svezia non è facile come lo è in molti altri Paesi, dove i migliori curler vengono stipendiati.

"Mi rendo anche conto di aver bisogno di qualcosa su cui ripiegare una volta che la mia carriera sportiva volgerà al termine. Fortunatamente, il mio titolare è molto comprensivo", dice de Val, riferendosi al periodo di congedo e al sostegno che ha ricevuto dal suo datore di lavoro, affermano poi di essere felice di poter aggiungere la dicitura 'medaglia olimpica' al suo profilo LinkedIn.

"Mi sono resa conto che molti considerano affascinante il mio equilibrio lavoro-sport ed è bello ispirare le persone a perseguire i propri sogni", conclude la curler. (XINHUA)