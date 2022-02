Pechino 2022: la 'bolla' ha azzerato i nuovi contagi

(XINHUA) - PECHINO, 15 FEB - Con più di 10.000 atleti, giornalisti e funzionari da tutto il mondo sbarcati a Pechino per le Olimpiadi Invernali, garantire la sicurezza dei Giochi rappresenta una sfida ardua per gli organizzatori. Tuttavia, grazie alle rigorose ed efficaci misure contro il Covid-19, la manifestazione finora è andata avanti senza intoppi, con il rischio di infezioni che è stato mantenuto sotto controllo.

A più di 10 giorni dall'inizio dell'evento, il numero di casi positivi riportati all'interno del 'circuito chiuso' delle Olimpiadi Invernali è diminuito dal picco di 26 casi del 2 febbraio, due giorni prima dell'apertura dei Giochi.

È stato segnalato un solo caso positivo nella 'bolla' in un periodo di 24 ore fino alla mezzanotte di ieri, il secondo risultato migliore come numero di contagi da quando il sistema a circuito chiuso è entrato in funzione prima delle Olimpiadi Invernali. Il 13 febbraio, per la prima volta, nessun nuovo caso di Covid-19 è stato riportato all'interno del circuito chiuso.

"La situazione all'interno della bolla è sicura e non c'è alcun segnale di trasmissione del virus, quindi possiamo dire di aver soddisfatto le nostre aspettative", dichiara Brian McCloskey, capo del Beijing 2022 Medical Expert Panel, nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta la scorsa settimana.

GIOCHI SICURI Le Olimpiadi Invernali del 2022 sono uniche, in quanto sono i primi Giochi invernali organizzati con una pandemia globale in corso, con una serie di rigidi protocolli per garantire la sicurezza di concorrenti, funzionari, personale dei media internazionali e spettatori, così come di tutti gli altri lavoratori interessati. (SEGUE)