Pechino 2022: la 'bolla' ha azzerato i nuovi contagi (4)

(XINHUA) - PECHINO, 15 FEB - GIOCHI SODDISFACENTI In vista delle Olimpiadi Invernali, alcuni media d'oltreoceano hanno criticato le politiche anti Covid-19 dei Giochi, definendole troppo rigide e asserendo che sarebbero un "peso psicologico" per gli atleti.

Lo sciatore freestyle degli Stati Uniti Aaron Blunck ha criticato i media americani per i loro reportage, durante una conferenza stampa di domenica, dicendo "È stato compiuto un lavoro stellare con tutti i protocolli anti Covid".

Anche il difensore finlandese di hockey su ghiaccio Sami Vatanen è contento della sua vita nel circuito chiuso.

"Qui puoi fare passeggiate, puoi andare in bicicletta o a correre. Possiamo fare quasi tutto quello che vogliamo all'aperto, quindi stiamo bene", ha dichiarato Vatanen.

Sarah Escobar, una sciatrice alpina che è diventata la prima donna ecuadoriana a competere in un'olimpiade invernale a Pechino 2022, ha rivelato all'agenzia di stampa Xinhua che spera che il suo primo viaggio in Cina non sia l'ultimo.

"Questa è la mia prima volta in Cina. Mi piace, mi piace.

Voglio tornare", afferma la ventenne: "Qui sanno come fare una prima impressione davvero buona. Tutto è organizzato perfettamente. Tutti i volontari cinesi sono così premurosi, così disponibili e così disposti a farsi in quattro per tutti gli atleti. Lavorano molto duramente solo per farci sentire sicuri, accolti e a casa", racconta.(XINHUA)