Pechino 2022: la 'bolla' ha azzerato i nuovi contagi (3)

(XINHUA) - PECHINO, 15 FEB - GIOCHI HIGH-TECH E AMICHEVOLI I Giochi Olimpici sono sempre un palcoscenico perfetto per mostrare tecnologie all'avanguardia. A Pechino 2022, tali innovazioni hanno anche giocato un ruolo nella prevenzione del virus.

Nel tentativo di ridurre l'interazione umana, vengono utilizzati robot per consegnare in modo sicuro il cibo alla mensa nel Main Media Center. Anche gli alimenti come noodles e hamburger sono preparati da automi.

In molte sedi, vengono anche utilizzati robot per la disinfezione, per i controlli della temperatura corporea e per il monitoraggio dell'ambiente.

A causa della preoccupazione per la diffusione del virus, non sono stati venduti biglietti al pubblico, ma Pechino 2022 ha trovato comunque un modo per creare un'atmosfera calda e amichevole per tutti gli atleti.

Gli organizzatori hanno invitato un certo numero di spettatori da gruppi mirati di persone che sono tenuti a rispettare le severe misure di prevenzione anti Covid.

Il pattinatore di figura Yuzuru Hanyu, stella del Giappone, è uno degli atleti che ha ricevuto un enorme sostegno nonostante gareggi lontano da casa.

Dopo che Hanyu ha terminato il proprio programma di pattinaggio libero il 10 febbraio, la folla nel Capital Indoor Stadium lo ha salutato con forti acclamazioni, applausi e il campione ha risposto con un profondo inchino.

"Ho sentito un caldo benvenuto da parte dei volontari e dai miei fan cinesi. Esibirmi in questa atmosfera mi rende felicissimo", ha detto il due volte campione olimpico (SEGUE)