Pechino 2022: la 'bolla' ha azzerato i nuovi contagi (2)

(XINHUA) - PECHINO, 15 FEB - Tutto inizia all'aeroporto, dove atleti, allenatori e le altre persone coinvolte passano attraverso le procedure di ingresso, tra cui il primo dei test giornalieri per rivelare il Covid-19.

Il sistema a circuito chiuso, che viene applicato a tutte e tre le zone di competizione di Pechino, Zhangjiakou e Yanqing, è fondamentale per le contromisure al Covid-19 da parte degli organizzatori. Gli hotel e gli impianti sportivi sono collegati da autobus e treni speciali, in modo da separare i partecipanti all'interno del circuito chiuso dal grande pubblico e prevenire la diffusione del coronavirus.

Tutti gli interessati vengono testati quotidianamente alla ricerca del virus e chiunque risulti positivo viene rapidamente isolato per prevenire qualsiasi diffusione. Gli atleti e le altre persone coinvolte sono tenuti a indossare mascherine facciali N95 quando non gareggiano.

Una vasta gamma di partecipanti ai Giochi è estremamente favorevole a queste politiche.

Richard Lam, il responsabile della fotografia del centro di scivolamento di Yanqing, è arrivato a Pechino all'inizio di dicembre 2021 e ha avuto l'opportunità di visitare la città prima di entrare nella bolla olimpica.

"Mi sento completamente al sicuro qui e sono contento che tutte le contromisure e le procedure siano state messe in atto", ha affermato Lam, aggiungendo "il sistema è stato progettato per mantenere tutti al sicuro durante i Giochi".

Le osservazioni di Lam sono state ripetute anche dal quattro volte olimpionico australiano Brit Cox, che ha detto: "In realtà penso che la bolla sia davvero eccellente. Mi sento molto al sicuro, ritengo che il villaggio sia incredibilmente pulito e in salute".

Secondo il Bocog, il comitato organizzatore delle Olimpiadi di Pechino, il totale complessivo cumulativo di casi positivi al Covid-19 per il periodo dei Giochi ora ha raggiunto quota 433, mentre finora sono stati condotti 1.453.939 test per individuare il coronavirus.

Infatti, le politiche anti Covid-19 adottate alle Olimpiadi Invernali rispecchiano l'approccio "dinamico zero-Covid" della Cina, che ha come obiettivi rilevazione precoce, risposta rapida, contenimento mirato e trattamento efficace.

Christophe Dubi, il direttore esecutivo dei Giochi Olimpici del Comitato Olimpico Internazionale, ha parlato molto bene degli sforzi compiuti dalla Cina per ospitare un'Olimpiade senza virus.

"Davvero nessuno sforzo è stato risparmiato, è stato fatto tutto il possibile per tenere tutti al sicuro. Il grado di complessità dell'operazione è senza precedenti. Il lavoro che è stato fatto è assolutamente notevole", commenta Dubi. (SEGUE)