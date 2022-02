Pechino 2022: innovazioni nello sci a secco

(XINHUA) - CHENGDU, 15 FEB - L'atletismo in mostra al Big Air Shougang è diventato una delle attrazioni principali dei Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022, con la campionessa di freeski femminile di big air Gu Ailing e il vincitore dell'oro nel big air nello snowboard maschile Su Yiming che hanno offerto prestazioni straordinarie sulle piste.

A Chengdu, il capoluogo della provincia del Sichuan nella Cina sud-occidentale, un impianto di big air senza neve, alto 43 metri e lungo 112 metri, sta attirando l'attenzione degli appassionati di sport invernali come struttura di allenamento per gli olimpionici cinesi, compresi Gu e Su.

Il centro è stato costruito utilizzando le innovazioni nazionali nella tecnologia dello sci a secco per soddisfare i requisiti di allenamento per le discipline di big air, attirando gli olimpionici a prepararsi per i Giochi, come ha dichiarato Zhang Wei, responsabile di una stazione locale di sci a secco.

La tecnologia dello sci a secco affonda le radici in Gran Bretagna nel 1950. Questo sistema imita la superficie della neve in modo che le persone possano sciare o fare snowboard a temperatura ambiente, utilizzando materiali artificiali come la plastica.

Le superfici delle prime piste di questo tipo usavano mattonelle di plastica che assomigliavano a spazzole o pettini e chi le percorreva poteva facilmente ferirsi sulle punte di plastica rivolte verso l'alto, in caso di cadute.

Jian Feng, un appassionato di sci del Sichuan che è stato infastidito a lungo dai problemi con tali piste artificiali, ha iniziato a progettare una nuova versione innovativa quasi un decennio fa.

Per iniziare, ha cambiato la forma delle punte rivolte verso l'alto fissando delle perline simili a fagioli di soia sulle estremità, in modo che assomigliassero ai funghi chiodini, una prelibatezza popolare nello spezzatino del Sichuan. Le palline erano in grado di mantenere liscia la superficie del pendio senza ferire chi vi cadeva sopra. (SEGUE)