Pechino 2022: innovazioni nello sci a secco (2)

(XINHUA) - CHENGDU, 15 FEB - La nuova versione di Feng fa uso anche di materiali compositi allo scopo di ottimizzare l'elasticità del tappeto di plastica ed è stata cambiata l'altezza delle punte. Le estremità dei 'funghi' sono disposte a intervalli e ad altezze diverse per formare strati, in grado di assorbire l'impatto degli sci o dello snowboard e tornare nella posizione originale - quasi come la neve vera.

Zhang spiega che questo nuovo tappeto da sci a secco ha ottenuto un brevetto cinese nel 2012 ed è ora utilizzato da oltre 40 stazioni sciistiche nazionali, oltre a essere stato esportato negli Stati Uniti, in Austria, Canada, Svezia, Gran Bretagna e Russia.

La pista di big air senza neve dell'impianto di Chengdu è dotata anche di un'imbottitura riprogettata. I cuscinetti tradizionali alle estremità delle piste da sci a secco sono gonfiati con l'aria, in modo da proteggere gli atleti quando cadono. Tuttavia, spesso queste strutture bloccano gli sciatori, che non riescono più a muoversi.

La nuova imbottitura, riempita con cannucce di plastica, è in grado di assorbire l'impatto degli atleti e sostenerli mentre ritrovano l'equilibrio e si alzano, allo scopo di completare l'atterraggio e altri movimenti necessari, proprio come spererebbero di fare nelle competizioni reali.

Gli altri miglioramenti a questa pista da sci a secco includono un 'tappeto magico' che porta gli atleti e la loro attrezzatura in cima alla pista, risparmiando tempo ed energie che dovrebbero sprecare per risalire dal fondo.

Zhang rivela che Gu Ailing si è allenata all'interno della struttura per circa cinque ore al giorno per cinque giorni alla fine di gennaio di quest'anno, poco prima dell'apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022.

"Supportati dall'innovazione tecnologica, gli atleti possono esplorare nuovi movimenti e sfidare i proprio limiti in tutte le stagioni, e mostrare al mondo le loro capacità migliori", conclude. (XINHUA)