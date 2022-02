In Cina imprenditore tedesco si gode il treno lento

(XINHUA) - CHONGQING, 15 FEB - Martin Hinkens, originario della Germania e proprietario di cinque ristoranti di salsicce tedesche in Cina, ha iniziato la sua avventura in terra straniera per pura coincidenza.

Un cliente del suo ristorante un giorno gli disse che un luogo nella città di Chongqing, in Cina sud-occidentale, ha il nome 'Bolin', che è anche il modo in cui i cinesi chiamano la capitale tedesca, Berlino.

Dopo averla cercata su una mappa, Hinkens è rimasto sorpreso per come questo nome non si riferisca a un luogo solo, ma a una stazione ferroviaria, a una fermata dell'autobus, a un villaggio e anche a un paese di Chongqing.

La stazione ferroviaria di Bolin fu costruita nel 1952, insieme alla realizzazione della prima ferrovia cinese che collegava Chongqing e Chengdu, capoluogo della vicina provincia del Sichuan. Ancora oggi, un treno lento continua a passare per la piccola stazione lungo il tratto.

Dato che prende spesso treni ad alta velocità per spostarsi tra le due città dove gestisce i suoi ristoranti, Hinkens ha deciso di dare un'occhiata di persona alla vecchia stazione: "Sono a casa!", ha postato sul suo feed di WeChat, con una foto che lo ritrae ai piedi del cartello della stazione ferroviaria.

Man mano che crescevano i commenti al post, l'imprenditore si è presto reso conto che la stazione ferroviaria era diventata un sito famoso su internet a Chongqing. Molti postano foto della stazione e scherzano dicendo di aver preso un treno per Berlino.

Anche percorrere il tragitto sul treno lento sta diventando un'esperienza sempre più popolare tra persone di varie fasce d'età. Per i giovani, il viaggio conferisce uno stile retrò alle loro foto, mentre gli anziani si divertono a comprare verdure fresche e a buon mercato nei villaggi dove si ferma il convoglio, dove i contadini locali vendono i loro prodotti ai viaggiatori.

Hinkens sottolinea di essere rimasto sorpreso nello scoprire che il treno lento è diventato un mercato mobile per coloro che vivono nella regione. La ferrovia segue il corso del fiume Yangtze e per lui è molto rilassante osservare i paesaggi lungo il tragitto: "Al giorno d'oggi, i treni sono troppo veloci per potersi godere il panorama. Sono contento di avere l'opportunità di fare questa esperienza quasi dimenticata".

Il percorso in treno di 140 km da Bolin a Chongqing dura di solito quattro ore. Quando Hinkens vuole accelerare il viaggio verso Chengdu a circa 300 km di distanza, opta per il treno proiettile interurbano e intelligente Fuxing, lanciato l'anno scorso, che raggiunge i 350 chilometri all'ora.

I nuovi treni sono inoltre dotati di design intelligenti e user-friendly. Ogni sedile ha un caricabatterie, nonché una presa USB, e gli schermi sopra i sedili mostrano se le prese sono disponibili o meno con luci rosse o verdi: "Inoltre, se hai fame, puoi scansionare direttamente il codice QR sul bracciolo e ordinare online", racconta Hinkens.

Nonostante la differenza di velocità, secondo Hinkens i due tipi di treno hanno qualcosa in comune. Non importa quanto siano lenti o veloci, entrambi i servizi mettono sempre al primo posto le esigenze delle persone. Per esempio, i treni proiettile hanno uno spazio progettato per le sedie a rotelle e pulsanti di chiamata d'emergenza nelle toilette per le persone con disabilità, nonché istruzioni in braille affinché gli ipovedenti possano leggere il numero delle carrozze. (XINHUA)