In Cina imprenditore tedesco si gode il treno lento

(XINHUA) - CHONGQING, 15 FEB - Martin Hinkens, originario della Germania e proprietario di cinque ristoranti di salsicce tedesche in Cina, ha iniziato la sua avventura in terra straniera per pura coincidenza.

Un cliente del suo ristorante un giorno gli disse che un luogo nella città di Chongqing, in Cina sud-occidentale, ha il nome 'Bolin', che è anche il modo in cui i cinesi chiamano la capitale tedesca, Berlino.

Dopo averla cercata su una mappa, Hinkens è rimasto sorpreso per come questo nome non si riferisca a un luogo solo, ma a una stazione ferroviaria, a una fermata dell'autobus, a un villaggio e anche a un paese di Chongqing.

La stazione ferroviaria di Bolin fu costruita nel 1952, insieme alla realizzazione della prima ferrovia cinese che collegava Chongqing e Chengdu, capoluogo della vicina provincia del Sichuan. Ancora oggi, un treno lento continua a passare per la piccola stazione lungo il tratto.

Dato che prende spesso treni ad alta velocità per spostarsi tra le due città dove gestisce i suoi ristoranti, Hinkens ha deciso di dare un'occhiata di persona alla vecchia stazione: "Sono a casa!", ha postato sul suo feed di WeChat, con una foto che lo ritrae ai piedi del cartello della stazione ferroviaria.

Man mano che crescevano i commenti al post, l'imprenditore si è presto reso conto che la stazione ferroviaria era diventata un sito famoso su internet a Chongqing. Molti postano foto della stazione e scherzano dicendo di aver preso un treno per Berlino.

