In Cina imprenditore tedesco si gode il treno lento (2)

(XINHUA) - CHONGQING, 15 FEB - Anche percorrere il tragitto sul treno lento sta diventando un'esperienza sempre più popolare tra persone di varie fasce d'età. Per i giovani, il viaggio conferisce uno stile retrò alle loro foto, mentre gli anziani si divertono a comprare verdure fresche e a buon mercato nei villaggi dove si ferma il convoglio, dove i contadini locali vendono i loro prodotti ai viaggiatori.

Hinkens sottolinea di essere rimasto sorpreso nello scoprire che il treno lento è diventato un mercato mobile per coloro che vivono nella regione. La ferrovia segue il corso del fiume Yangtze e per lui è molto rilassante osservare i paesaggi lungo il tragitto: "Al giorno d'oggi, i treni sono troppo veloci per potersi godere il panorama. Sono contento di avere l'opportunità di fare questa esperienza quasi dimenticata".

Il percorso in treno di 140 km da Bolin a Chongqing dura di solito quattro ore. Quando Hinkens vuole accelerare il viaggio verso Chengdu a circa 300 km di distanza, opta per il treno proiettile interurbano e intelligente Fuxing, lanciato l'anno scorso, che raggiunge i 350 chilometri all'ora.

I nuovi treni sono inoltre dotati di design intelligenti e user-friendly. Ogni sedile ha un caricabatterie, nonché una presa USB, e gli schermi sopra i sedili mostrano se le prese sono disponibili o meno con luci rosse o verdi: "Inoltre, se hai fame, puoi scansionare direttamente il codice QR sul bracciolo e ordinare online", racconta Hinkens.

Nonostante la differenza di velocità, secondo Hinkens i due tipi di treno hanno qualcosa in comune. Non importa quanto siano lenti o veloci, entrambi i servizi mettono sempre al primo posto le esigenze delle persone. Per esempio, i treni proiettile hanno uno spazio progettato per le sedie a rotelle e pulsanti di chiamata d'emergenza nelle toilette per le persone con disabilità, nonché istruzioni in braille affinché gli ipovedenti possano leggere il numero delle carrozze. (XINHUA)