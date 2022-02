Festa Primavera di neve e ghiaccio degli stranieri

(XINHUA) - YINCHUAN, 15 FEB - Al calar della sera, Tais, studentessa della Repubblica del Congo, era ancora fuori a godersi un festival della cultura del ghiaccio e della neve. Era molto felice perché i suoi amici avevano appena vinto un cane e un coniglio giocattolo nei giochi allestiti nel campo di neve.

"Mi sono divertita molto oggi e mi sono anche goduta il mio primo Festival di Primavera qui. So che , al pari della tigre, il coniglio e il cane sono tra i dodici animali dello zodiaco cinese, e io sono nata nell'anno del topo", dice la 26enne della Ningxia University, a Yinchuan, capoluogo della regione autonoma del Ningxia Hui in Cina nord-occidentale.

Più di 100 stranieri come Tais, provenienti da diversi Paesi, sono stati invitati a fare un tour che prevedeva divertenti giochi sportivi invernali, lanterne di ghiaccio e molti spettacoli di arte popolare cinese in un resort vicino alla città di Yinchuan.

"Voglio conoscere sempre di più la Cina e la cultura cinese ed è stata davvero una bella occasione per farlo", dice Davies Munashe, studente dello Zimbabwe alla Ningxia Medical University, vestito di rosso acceso. "Oggi - continua - ho deciso di vestirmi di questo colore. Abbiamo appena celebrato il Festival di Primavera e sono ancora in vena di festeggiamenti.

Il rosso in Cina significa felicità, successo e buon auspicio, quindi penso che il rosso sia il colore più appropriato per la giornata di oggi".

Tenendo stretto il suo panda giocattolo, Munashe non potrebbe essere più emozionato: "Anche se non ho un Bing Dwen Dwen, penso che questo panda mi aiuterà a ricordarmi e riportarmi con la mente alle Olimpiadi Invernali e quello che stanno succedendo a Pechino. In questo momento, mi sento parte di questa esperienza", dichiara.

Ma Siqin, vice direttore generale della zona del resort, spiega che per la Festa di Primavera sono stati allestiti giochi sportivi invernali, sculture e lanterne di ghiaccio e molte altre forme d'arte popolare.

Quando il cielo notturno si è illuminato di fuochi d'artificio, molti stranieri sono rimasti ipnotizzati: "Era così bello, così luminoso e ha portato molta allegria. Ho fatto molti video perché voglio condividere l'esperienza con la mia famiglia", racconta Munashe, che si è unito a una folla intorno a un falò, dove persone di diverse età e di diverse nazionalità ballavano insieme su vari brani musicali: "In quel momento, eravamo tutti parte di una famiglia felice. La cultura non ha confini, penso che la musica unisca tutti", dice Tais. "Alle persone del mio Paese piace cantare e ballare, quindi io ho apprezzato particolarmente questo aspetto e la grande inclusività della Cina".

Vivendo e lavorando in Cina da quasi 20 anni, Melissa Smith, un'insegnante americana della Ningxia University, conosce ormai bene il Paese. Durante questa Festa di Primavera, è stata nuovamente invitata a casa di un amico cinese per una 'riunione di famiglia': "Sono molto grata per gli amici meravigliosi che mi sono fatta qui e che mi trattano come se facessi parte della loro famiglia".

Melissa è stata ai piedi delle gigantesche mura della città, della torre della porta e di molti altri edifici tipici cinesi fatti di ghiaccio, anch'essi illuminati: "Tutto il paesaggio brillava ed era così bello al buio", racconta.

Le sculture di ghiaccio scintillanti hanno attirato anche l'attenzione di Tais: "Questa forma d'arte è nuova per me e la trovo sorprendente", dice la studentessa, aggiungendo di non vedere l'ora che arrivi la Festa delle Lanterne per poter rispondere agli indovinelli e mangiare i deliziosi ravioli tradizionali.