Festa Primavera di neve e ghiaccio degli stranieri

(XINHUA) - YINCHUAN, 15 FEB - Al calar della sera, Tais, studentessa della Repubblica del Congo, era ancora fuori a godersi un festival della cultura del ghiaccio e della neve. Era molto felice perché i suoi amici avevano appena vinto un cane e un coniglio giocattolo nei giochi allestiti nel campo di neve.

"Mi sono divertita molto oggi e mi sono anche goduta il mio primo Festival di Primavera qui. So che , al pari della tigre, il coniglio e il cane sono tra i dodici animali dello zodiaco cinese, e io sono nata nell'anno del topo", dice la 26enne della Ningxia University, a Yinchuan, capoluogo della regione autonoma del Ningxia Hui in Cina nord-occidentale.

Più di 100 stranieri come Tais, provenienti da diversi Paesi, sono stati invitati a fare un tour che prevedeva divertenti giochi sportivi invernali, lanterne di ghiaccio e molti spettacoli di arte popolare cinese in un resort vicino alla città di Yinchuan.

"Voglio conoscere sempre di più la Cina e la cultura cinese ed è stata davvero una bella occasione per farlo", dice Davies Munashe, studente dello Zimbabwe alla Ningxia Medical University, vestito di rosso acceso. "Oggi - continua - ho deciso di vestirmi di questo colore. Abbiamo appena celebrato il Festival di Primavera e sono ancora in vena di festeggiamenti.

Il rosso in Cina significa felicità, successo e buon auspicio, quindi penso che il rosso sia il colore più appropriato per la giornata di oggi".

Tenendo stretto il suo panda giocattolo, Munashe non potrebbe essere più emozionato: "Anche se non ho un Bing Dwen Dwen, penso che questo panda mi aiuterà a ricordarmi e riportarmi con la mente alle Olimpiadi Invernali e quello che stanno succedendo a Pechino. In questo momento, mi sento parte di questa esperienza", dichiara. (SEGUE)