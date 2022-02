Festa Primavera di neve e ghiaccio degli stranieri (2)

(XINHUA) - YINCHUAN, 15 FEB - Ma Siqin, vice direttore generale della zona del resort, spiega che per la Festa di Primavera sono stati allestiti giochi sportivi invernali, sculture e lanterne di ghiaccio e molte altre forme d'arte popolare.

Quando il cielo notturno si è illuminato di fuochi d'artificio, molti stranieri sono rimasti ipnotizzati: "Era così bello, così luminoso e ha portato molta allegria. Ho fatto molti video perché voglio condividere l'esperienza con la mia famiglia", racconta Munashe, che si è unito a una folla intorno a un falò, dove persone di diverse età e di diverse nazionalità ballavano insieme su vari brani musicali: "In quel momento, eravamo tutti parte di una famiglia felice. La cultura non ha confini, penso che la musica unisca tutti", dice Tais. "Alle persone del mio Paese piace cantare e ballare, quindi io ho apprezzato particolarmente questo aspetto e la grande inclusività della Cina".

Vivendo e lavorando in Cina da quasi 20 anni, Melissa Smith, un'insegnante americana della Ningxia University, conosce ormai bene il Paese. Durante questa Festa di Primavera, è stata nuovamente invitata a casa di un amico cinese per una 'riunione di famiglia': "Sono molto grata per gli amici meravigliosi che mi sono fatta qui e che mi trattano come se facessi parte della loro famiglia".

Melissa è stata ai piedi delle gigantesche mura della città, della torre della porta e di molti altri edifici tipici cinesi fatti di ghiaccio, anch'essi illuminati: "Tutto il paesaggio brillava ed era così bello al buio", racconta.

Le sculture di ghiaccio scintillanti hanno attirato anche l'attenzione di Tais: "Questa forma d'arte è nuova per me e la trovo sorprendente", dice la studentessa, aggiungendo di non vedere l'ora che arrivi la Festa delle Lanterne per poter rispondere agli indovinelli e mangiare i deliziosi ravioli tradizionali. (XINHUA)