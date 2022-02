Cina: zone pilota e-commerce con estero in 27 città

(XINHUA) - PECHINO, 15 FEB - Il commercio elettronico transfrontaliero sta guadagnando slancio in Cina sullo sfondo della pandemia di Covid-19 che ha gravemente colpito i mercati a livello internazionale e la recente approvazione di più zone pilota complete per il commercio elettronico transfrontaliero ha accelerato questa tendenza.

La settimana scorsa, il Consiglio di Stato, il governo cinese, ha rilasciato una dichiarazione con cui ha approvato l'istituzione di più zone pilota di e-commerce transfrontaliero in 27 città e suddivisioni, tra cui Erdos nella Mongolia Interna e la città di Yangzhou nella provincia dello Jiangsu, portando il totale delle zone pilota a 132 le coprendo quasi tutte le province del Paese, dai centri industriali costieri come lo Jiangsu, lo Zhejiang e il Guangdong alle aree interne.

Il grande potenziale del commercio elettronico transfrontaliero è ancora in rapida crescita, fa sapere il ministero del Commercio.

L'e-commerce transfrontaliero, caratterizzato da marketing online, transazioni in rete e pagamenti contactless ha conosciuto negli ultimi anni un boom in Cina, in particolare nell'ultimo biennio in cui la pandemia ha impedito i viaggi d'affari e i contatti in presenza. (SEGUE)