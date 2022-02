Cina: zone pilota e-commerce con estero in 27 città (3)

(XINHUA) - PECHINO, 15 FEB - Secondo Xu Qing, direttore del dipartimento affari pubblici di Tmall Global, piattaforma leader nello shopping online dove i consumatori cinesi vanno alla ricerca di prodotti esteri, oltre ad apportare benefici alle entità del mercato, le zone pilota di e-commerce transfrontaliero migliorano anche l'esperienza di shopping dei consumatori: "Grazie al boom dell'e-commerce transfrontaliero, i consumatori nazionali possono scegliere tra più prodotti esteri a prezzi più bassi e con consegne più veloci, senza uscire di casa", sostiene.

Come grande protagonista mondiale del commercio di beni, la Cina prevede di migliorare ulteriormente i suoi punti di forza competitivi nel commercio estero attraverso l'espansione delle zone pilota per l'e-commerce transfrontaliero.

Zhu Caihua, docente presso la University of International Business and Economics, spiega che le città designate successivamente come zone pilota di e-commerce transfrontaliero dovrebbero sfruttare i vantaggi dello sviluppo locale e migliorare l'innovazione istituzionale al fine di promuovere lo sviluppo di alta qualità della nuova forma di business. (XINHUA)