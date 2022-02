Cina: zone pilota e-commerce con estero in 27 città (2)

(XINHUA) - PECHINO, 15 FEB - Secondo i dati ufficiali, il volume dell'e-commerce transfrontaliero è decuplicato negli ultimi cinque anni.

Solo nel 2021, le importazioni e le esportazioni cinesi legate a tale settore sono aumentate del 15% su base annua arrivando a 1.980 miliardi di yuan (circa 311 miliardi di dollari), con le relative zone pilota a svolgere un ruolo significativo nello stimolare la crescita.

La Cina ha iniziato a istituire zone pilota di e-commerce transfrontaliero già nel 2015 ad Hangzhou, nella provincia dello Zhejiang, nel tentativo di sperimentare la nuova forma di business e digitalizzare i suoi canali commerciali.

In queste aree, i governi locali forniscono una varietà di servizi commerciali che vanno dalla logistica, passando per pagamenti, servizi giuridici, tassazione e sdoganamento, il tutto per agevolare le attività di e-commerce transfrontaliero delle imprese.

"La nostra azienda ha avuto benefici tangibili dall'istituzione di zone pilota di e-commerce transfrontaliero", dice Wu Fan, a capo della regione Asia-Pacifico per U-Play Corporation, un'azienda che produce articoli per l'igiene con sede a Anhui.

Quest'ultimo spiega che attualmente, il 90% dei prodotti della compagnia viene venduto all'estero attraverso e-commerce transfrontaliero al dettaglio e che le sue importazioni ed esportazioni transfrontaliere sono aumentate del 62,5%, passando dagli 80 milioni di yuan del 2020 ai 130 milioni di yuan del 2021: una crescita conseguenza delle politiche fiscali preferenziali.

L'ambiente politico favorevole al commercio elettronico transfrontaliero ha portato a un continuo aumento del numero di aziende che operano in questo settore.

Finora, in Cina sono nate oltre 30.000 imprese legate a questo settore, con un volume in crescita ogni anno. (SEGUE)