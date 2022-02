Cina: trovato primo esemplare bocciolo fiore fossile

(XINHUA) - NANCHINO, 15 FEB - I ricercatori cinesi hanno scoperto il primo fossile al mondo di un bocciolo di fiore nella regione autonoma della Mongolia Interna in Cina settentrionale.

Il fossile contiene uno stelo, un rametto fogliato, un frutto bulboso e un minuscolo bocciolo di fiore, di circa 3 millimetri quadrati, secondo Wang Xin, un ricercatore del Nanjing Institute of Geology and Paleontology appartenente alla Chinese Academy of Sciences nella provincia dello Jiangsu, in Cina orientale.

Il bocciolo è lungo meno di 4 millimetri, molto più piccolo di un'unghia umana.

Il fossile è stato trovato nella contea di Ningcheng della Mongolia Interna e gli scienziati sostengono che risale al periodo Giurassico, a circa 160 milioni di anni fa.

"Anche se nel fossile sono rimasti solo il bocciolo e il frutto, la pianta deve aver subito il processo di fioritura.

Ovvero, circa 160 milioni di anni fa, la piccola gemma del Giurassico potrebbe essere sbocciata sotto i piedi dei dinosauri", afferma Wang, che ha condotto lo studio pubblicato online sulla rivista Geological Society London Special Publications. (XINHUA)