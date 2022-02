Cina: coppia di pensionati fa la guardia ai cigni

(XINHUA) - JINAN, 15 FEB - Con gli stivali da pioggia appena indossati e un guadino in mano, Liu Zhibin si precipita fuori dalla porta di casa nel vento tagliente dal Mar Giallo, al largo della costa orientale della Cina.

"Mettiti almeno il cappello!" gli urla la moglie, Zhao Shuzhen, inseguendolo.

Liu, ranger di 68 anni di una riserva naturale nella città di Rongcheng, nella provincia dello Shandong, si sta affrettando a salvare un giovane cigno ferito. Appena lo individua durante un pattugliamento di routine, si precipita a casa per prendere la retina.

"Il piccolo sembra avere circa un anno. Probabilmente si è ferito alle ali mentre stava imparando ad atterrare", Liu abbassa gradualmente la voce mentre si avvicina all'animale, spiegando che i cigni selvatici fanno fatica a decollare e ad atterrare a causa delle loro grandi dimensioni.

Sentendo rumori in avvicinamento, il cigno inizia a nuotare via velocemente. Liu decide di fermarsi: "Non voglio spaventarlo perché questo gli causerebbe ferite più profonde. Dobbiamo trovare un altro modo".

Fondata nel 1992, la riserva naturale per cigni selvatici di Rongcheng si estende su una superficie di 1.675 ettari ed è la dimora invernale per circa 6.000 esemplari di una specie che gode della protezione nazionale di seconda classe. I cigni spesso vi soggiornano da ottobre a marzo.

Durante un giro nella riserva naturale nel 2017, Liu e Zhao, entrambi da sempre appassionati di uccelli, si sono subito innamorati del panorama. Quando hanno visto un annuncio di reclutamento per ranger, la coppia si è iscritta subito, nella speranza di trascorrere la loro vita da pensionati in questo paradiso invernale per i cigni.

Da allora, il dormitorio della riserva è diventato la nuova casa di Liu e Zhao. Al mattino, si spostano lentamente in una macchina elettrica di pattuglia lungo la riva del lago e si fermano alla torre di avvistamento, dove osservano i cigni con un binocolo e registrano tutto attentamente, compresi i cambiamenti nel numero della popolazione, le condizioni della riserva naturale e la crescita delle alghe, il cibo preferito dei cigni.

La coppia è anche responsabile dell'alimentazione degli esemplari. Dopo aver sentito il fischio di Liu, numerosi cigni si riversano sulla spiaggia del lago da tutte le direzioni mentre Zhao lancia cucchiai di mais verso il cielo: "Sono una specie con un forte senso familiare. A volte dobbiamo intervenire per evitare che litighino tra di loro mentre le varie famiglie condividono un pasto", spiega Zhao ridacchiando.

Per trattare le loro malattie comuni e le loro ferite, i due ranger ricevono una formazione professionale da un veterinario: "La prima volta che ho fatto un'iniezione a un cigno è stata davvero una sfida per me", ammette Liu, ricordando con una risata la sua goffaggine.

Ogni uccello ha una bellezza unica e Liu e Zhao hanno dato nomi a molti di loro, come a 'Little Princess', un esemplare ferito che hanno salvato da una palude alla fine del 2019. Sotto le loro cure, l'uccello si è rapidamente ripreso, ha riacquisito la sua eleganza ed è stato selezionato poi per fare un'apparizione in un film, con immensa soddisfazione della coppia.

Dopo la conclusione delle riprese del film, 'Little Princess' ha lasciato la riserva: "Le abbiamo legato un filo rosso alla zampa per poterla riconoscere al suo ritorno", racconta Zhao.

La riserva, nell'arco di tutto l'anno, ospita anche più di 30.000 altri uccelli, come alzavole, fagiani e anatre mandarine.

Ogni anno ne arrivano di nuove grazie al continuo miglioramento dell'ambiente di Rongcheng. "Durante il periodo della riproduzione, bisogna stare attenti a camminare qui. Ci sono uova di uccelli ovunque nell'erba", spiega Zhao.

La coppia trascorre quasi ogni giorno nella riserva, anche durante la Festa di Primavera, una tradizionale occasione per riunirsi con le proprie famiglie: "I nostri figli ci capiscono e ci sostengono pienamente, il che è un enorme conforto", ammette Liu, aggiungendo che sono entrambi ancora in ottima forma e il lavoro non è molto impegnativo fisicamente.

Alla domanda su quanto tempo pensano di lavorare ancora qui, i due ranger fanno una breve pausa, come se non avessero mai pensato a questa eventualità: "Sì, finché la riserva avrà bisogno di noi", risponde Zhao. "Se un giorno non devesse più essere così, continueremmo a lavorare come volontari". (XINHUA)