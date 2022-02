Cina: coppia di pensionati fa la guardia ai cigni

(XINHUA) - JINAN, 15 FEB - Con gli stivali da pioggia appena indossati e un guadino in mano, Liu Zhibin si precipita fuori dalla porta di casa nel vento tagliente dal Mar Giallo, al largo della costa orientale della Cina.

"Mettiti almeno il cappello!" gli urla la moglie, Zhao Shuzhen, inseguendolo.

Liu, ranger di 68 anni di una riserva naturale nella città di Rongcheng, nella provincia dello Shandong, si sta affrettando a salvare un giovane cigno ferito. Appena lo individua durante un pattugliamento di routine, si precipita a casa per prendere la retina.

"Il piccolo sembra avere circa un anno. Probabilmente si è ferito alle ali mentre stava imparando ad atterrare", Liu abbassa gradualmente la voce mentre si avvicina all'animale, spiegando che i cigni selvatici fanno fatica a decollare e ad atterrare a causa delle loro grandi dimensioni.

Sentendo rumori in avvicinamento, il cigno inizia a nuotare via velocemente. Liu decide di fermarsi: "Non voglio spaventarlo perché questo gli causerebbe ferite più profonde. Dobbiamo trovare un altro modo".

Fondata nel 1992, la riserva naturale per cigni selvatici di Rongcheng si estende su una superficie di 1.675 ettari ed è la dimora invernale per circa 6.000 esemplari di una specie che gode della protezione nazionale di seconda classe. I cigni spesso vi soggiornano da ottobre a marzo. (SEGUE)