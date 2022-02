Cina: coppia di pensionati fa la guardia ai cigni (3)

(XINHUA) - JINAN, 15 FEB - Ogni uccello ha una bellezza unica e Liu e Zhao hanno dato nomi a molti di loro, come a 'Little Princess', un esemplare ferito che hanno salvato da una palude alla fine del 2019. Sotto le loro cure, l'uccello si è rapidamente ripreso, ha riacquisito la sua eleganza ed è stato selezionato poi per fare un'apparizione in un film, con immensa soddisfazione della coppia.

Dopo la conclusione delle riprese del film, 'Little Princess' ha lasciato la riserva: "Le abbiamo legato un filo rosso alla zampa per poterla riconoscere al suo ritorno", racconta Zhao.

La riserva, nell'arco di tutto l'anno, ospita anche più di 30.000 altri uccelli, come alzavole, fagiani e anatre mandarine.

Ogni anno ne arrivano di nuove grazie al continuo miglioramento dell'ambiente di Rongcheng. "Durante il periodo della riproduzione, bisogna stare attenti a camminare qui. Ci sono uova di uccelli ovunque nell'erba", spiega Zhao.

La coppia trascorre quasi ogni giorno nella riserva, anche durante la Festa di Primavera, una tradizionale occasione per riunirsi con le proprie famiglie: "I nostri figli ci capiscono e ci sostengono pienamente, il che è un enorme conforto", ammette Liu, aggiungendo che sono entrambi ancora in ottima forma e il lavoro non è molto impegnativo fisicamente.

Alla domanda su quanto tempo pensano di lavorare ancora qui, i due ranger fanno una breve pausa, come se non avessero mai pensato a questa eventualità: "Sì, finché la riserva avrà bisogno di noi", risponde Zhao. "Se un giorno non devesse più essere così, continueremmo a lavorare come volontari". (XINHUA)