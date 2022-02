Cina: coppia di pensionati fa la guardia ai cigni (2)

(XINHUA) - JINAN, 15 FEB - Durante un giro nella riserva naturale nel 2017, Liu e Zhao, entrambi da sempre appassionati di uccelli, si sono subito innamorati del panorama. Quando hanno visto un annuncio di reclutamento per ranger, la coppia si è iscritta subito, nella speranza di trascorrere la loro vita da pensionati in questo paradiso invernale per i cigni.

Da allora, il dormitorio della riserva è diventato la nuova casa di Liu e Zhao. Al mattino, si spostano lentamente in una macchina elettrica di pattuglia lungo la riva del lago e si fermano alla torre di avvistamento, dove osservano i cigni con un binocolo e registrano tutto attentamente, compresi i cambiamenti nel numero della popolazione, le condizioni della riserva naturale e la crescita delle alghe, il cibo preferito dei cigni.

La coppia è anche responsabile dell'alimentazione degli esemplari. Dopo aver sentito il fischio di Liu, numerosi cigni si riversano sulla spiaggia del lago da tutte le direzioni mentre Zhao lancia cucchiai di mais verso il cielo: "Sono una specie con un forte senso familiare. A volte dobbiamo intervenire per evitare che litighino tra di loro mentre le varie famiglie condividono un pasto", spiega Zhao ridacchiando.

Per trattare le loro malattie comuni e le loro ferite, i due ranger ricevono una formazione professionale da un veterinario: "La prima volta che ho fatto un'iniezione a un cigno è stata davvero una sfida per me", ammette Liu, ricordando con una risata la sua goffaggine. (SEGUE)