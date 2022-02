Cina: + 11,6% gli investimenti dall'estero a gennaio

(XINHUA) - PECHINO, 15 FEB - Gli investimenti diretti esteri (Ide) in ingresso nella Cina continentale, in uso effettivo, sono saliti dell'11,6% su base annua, arrivando a 102,28 miliardi di yuan a gennaio. Lo ha reso noto oggi il ministero del Commercio.

In termini di dollari americani, l'afflusso è salito del 17,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, raggiungendo quota 15,84 miliardi di dollari.

Il mese scorso gli investimenti esteri nel settore dei servizi sono stati pari a 82,3 miliardi di yuan, in crescita del 12,2% su base annua, mentre l'afflusso nel settore delle industrie high-tech è aumentato del 26,1%, come hanno mostrato i dati.

Gli investimenti provenienti dai Paesi interessati dall'Iniziativa Belt and Road e da quelli Asean sono cresciuti rispettivamente del 28,4% e del 29,1%.

Questi dati sono stati resi noti mentre le autorità cinesi segnalano la triplice pressione della contrazione della domanda, dei problemi di approvvigionamento e dell'indebolimento delle aspettative in un ambiente esterno sempre più complicato, nonostante una forte ripresa economica nel 2021.

In questo scenario la crescita a due cifre riflette la continua attrazione esercitata dalla Cina nei confronti degli investitori stranieri, secondo Liu Xiangdong, ricercatore del China Center for International Economic Exchanges.

Con l'entrata in vigore delle politiche governative per stabilizzare il commercio e gli investimenti esteri, la Cina continuerà a godere di notevoli afflussi di capitali stranieri nelle industrie high-tech e nelle regioni centrali e occidentali, ha aggiunto Liu. (XINHUA)