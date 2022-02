Auto: Tesla Shanghai esporta 40.000 veicoli gennaio

(XINHUA) - SHANGHAI, 15 FEB - La Gigafactory Tesla di Shanghai ha esportato più di 40.000 veicoli elettrici nel mese di gennaio di quest'anno, garantendo il suo status quale uno dei principali hub di esportazione della casa statunitense specializzata in automobili elettriche; lo ha fatto sapere ieri la stessa società.

Nel mese di gennaio, l'impianto di Shanghai ha consegnato 59.845 veicoli. Per lo scorso anno, tale cifra ammontava a 484.130, con un aumento del 235% rispetto al 2020 e del 51,7% della capacità produttiva globale di Tesla.

L'anno scorso, la fabbrica di Shanghai ha consegnato più di 160.000 veicoli ai mercati esteri, assolvendo le esigenze di oltre 10 Paesi e regioni in Europa e Asia. (XINHUA)