Pechino 2022: ruolo medicina tradizionale cinese

(XINHUA) - PECHINO, 14 FEB - Mentre Gu Ailing si aggiudicava un oro storico nel Freeski Big Air femminile ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022, un medico della nazionale cinese rivelava il ruolo che la Medicina tradizionale cinese svolge nel trattamento degli atleti olimpici connazionali.

Zhu Jiangwei infatti, un medico del Sichuan Province Orthopedic Hospital ha lavorato per la nazionale cinese di Freeski Big Air e Snowboard Slopestyle tra l'ottobre 2021 e il gennaio di quest'anno.

Insieme alla squadra, Zhu si è recato in Austria, in Svizzera, negli Stati Uniti e altri Paesi, fornendo assistenza medica agli sportivi, tra cui la stessa Gu Ailing.

"Gli atleti sulle piste nevose hanno maggiori probabilità di riportare fratture ossee ", ha affermato il medico.

Durante il periodo, Gu si recava spesso da lui a seguito di allenamenti e gare. In base alle caratteristiche fisiche dell'atleta, Zhu ha applicato la 'terapia ortopedica in stile Sichuan Zheng' in termini di fisioterapia e l'ha guidata nell'esecuzione di esercizi funzionali.

La 'terapia ortopedica in stile Sichuan Zheng' è un'importante scuola della Medicina tradizionale cinese per il trattamento delle lesioni ossee e delle lesioni sportive.

