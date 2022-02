Pechino 2022: ruolo medicina tradizionale cinese (2)

(XINHUA) - PECHINO, 14 FEB - "Nel processo di trattamento si impiegano le arti marziali e le azioni sportive per aiutare gli atleti a recuperare rapidamente la forza fisica, prevenendo e trattando le lesioni in maniera efficace ", ha spiegato Zhu.

Quest'ultimo ha poi proseguito: "per le lesioni di Gu, ho usato i metodi tradizionali come l'agopuntura, il massaggio e la manipolazione ossea", ricordando poi che la campionessa si è recata spesso da lui per un consulto sulle terapie della riabilitazione ortopedica tradizionale cinese.

Anche durante i giochi olimpici, Zhu e altri colleghi che si occupano di medicina tradizionale stanno fornendo servizi medici agli atleti.

Dagli anni '50, il Sichuan Province Orthopedic Hospital ha iniziato la prevenzione e il trattamento delle lesioni legate all'attività atletica e tra i suoi pazienti spiccano i nomi di celebri sportivi cinesi tra cui Yao Ming, Lang Ping e Guo Jingjing.

Dall'inizio della preparazione per Pechino 2022, l'ospedale ha inviato 24 medici affinché lavorassero con sette team cinesi impegnati negli sport invernali. (XINHUA)