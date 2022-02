Pechino 2022: Cio,53% eventi sportivi è al femminile

(XINHUA) - PECHINO, 14 FEB - Gli eventi dei Giochi Invernali di Pechino 2022 hanno visto una presenza femminile del 53%, rispetto al 46% di PyeongChang.

Lo ha comunicato nella conferenza quotidiana di oggi il portavoce del Cio Mark Adams, commentando gli sforzi profusi per promuovere l'uguaglianza di genere e la partecipazione ai Giochi.

Quest'ultimo ha affermato: "il 53% degli eventi di Pechino sarà caratterizzato dalla presenza di donne, rispetto al 46% di PyeongChang. Stiamo realizzando tanti elementi nei minimi dettagli per promuovere davvero l'uguaglianza di genere e la partecipazione nel programma. Ad esempio, il primo evento per la medaglia nel salto con gli sci è stato una gara femminile svoltasi nel primo giorno, che ci ha regalato alcune immagini iconiche".

Adams ha definito la parità di genere alle Olimpiadi "una priorità strategica".

Il portavoce ha aggiunto: "i Giochi Olimpici sono una grande piattaforma per promuovere la parità di genere in tutto il mondo. Stiamo lavorando a stretto contatto con le federazioni internazionali, con i Comitati olimpici nazionali, con le emittenti e con il nostro stesso Obs".

Adams ha sottolineato che il Cio ha fissato un obiettivo di presenza femminile del 50%, con esattamente 5.250 uomini e 5.250 donne che parteciperanno a Parigi 2024.

Yang Yang, presidente della Commissione Atleti Bocog, ha posto enfasi su quanto il valore delle atlete ai Giochi possa ispirare gli altri e sull'importanza di avere donne in ruoli organizzativi chiave, commentando: "ci auguriamo di poterle incoraggiare ad avere prestazioni migliori e che sempre più donne possano spingersi ulteriormente oltre i propri limiti." Yiannis Exarchos, Ceo di Obs ( Olympic Broadcasting Services), è convinto di aver fatto significativi passi in avanti per quanto riguarda la copertura dello sport femminile, sia in termini di volume che di distribuzione in tutto il programma olimpico.

Quest'ultimo ha commentato: "essendo responsabile della trasmissione dei Giochi, le linee guida di rappresentazione indicano come evitare gli stereotipi, come garantire una copertura maschile e femminile con la medesima frequenza, ritraendo quindi il loro valore sportivo".

Infine, Exarchos spiega: "per quanto riguarda le notizie diffuse su Olympics.com, il 37,1% del contenuto si riferisce alle atlete, il 30,1% a storie miste e il 32,5% è relativo agli atleti uomini". (XINHUA)