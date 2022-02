Cina: protezione dei Dpi dei simboli di Pechino 2022

(XINHUA) - PECHINO, 14 FEB - La Cina ha preso misure efficaci per proteggere i diritti di proprietà intellettuale (Dpi) dei simboli olimpici, specialmente quelli relativi alle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di Pechino 2022. È quanto dichiarato da Wang Songlin, funzionario della State Administration for Market Regulation, durante una conferenza stampa tenutasi oggi.

Secondo Wang, i regolatori del mercato cinese hanno gestito più di 240 casi di violazione che coinvolgono i simboli olimpici grazie a una campagna interdipartimentale iniziata nel 2021.

Zhang Zhicheng, alto funzionario della National Intellectual Property Administration, ha riferito alla stampa che fino ad oggi, l'Amministrazione ha annunciato la protezione dei Dpi di 63 simboli olimpici.

Inoltre, sono state protette 14 domande di brevetto e 315 domande di marchio depositate dal Comitato Organizzatore di Pechino per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2022, ha aggiunto Zhang.

Un personaggio di spicco che si trova sotto questa protezione è Bing Dwen Dwen, il tanto amato panda mascotte dei Giochi.

Secondo Zhang, trattandosi di un simbolo olimpico, i brevetti, i marchi e il copyright associati alla mascotte sono tutti ben protetti. (XINHUA)