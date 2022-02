Cina: Heilongjiang,culla campioni olimpici invernali

(XINHUA) - PECHINO, 14 FEB - Situata nella parte più settentrionale della Cina, la provincia dell'Heilongjiang è stata dotata di ghiaccio e neve dalla natura, permettendole di diventare la culla dei campioni olimpici invernali.

Sabato scorso, Gao Tingyu, nato nell'Heilongjiang, è diventato il primo campione olimpico maschile cinese nel pattinaggio di velocità vincendo i 500 metri con un tempo da record olimpico.

Il 7 febbraio, Ren Ziwei, anche lui della stessa provincia, ha conquistato la medaglia d'oro nei 1.000 metri di pattinaggio di velocità su short track maschile.

La fama della provincia non sta solo nelle sue risorse naturali uniche, ma anche nell'entusiasmo dei suoi abitanti per gli sport su ghiaccio e neve, e nel vigoroso sviluppo di queste discipline nella regione.

Nel 1953, si è tenuto il primo raduno nazionale di sport su ghiaccio ad Harbin, capoluogo dell'Heilongjiang. Da allora, tra la gente si è acceso il fervore per gli sport su ghiaccio e neve e la provincia è diventata una dei principali ospiti per i più grandi eventi sportivi invernali cinesi.

"Ricordo che quando ero giovane, molte fabbriche hanno persino fondato le loro squadre di hockey su ghiaccio per partecipare alle competizioni. Rammento le folle chiassose sulle piste di pattinaggio all'aperto di Harbin", ha raccontato Luo Zhihuan, primo campione mondiale di sport invernali della Cina.

