Cina: Heilongjiang,culla campioni olimpici invernali (2)

Originario dell'Heilongjiang, l'uomo di 81 anni ha vinto l'oro al campionato mondiale di pattinaggio di velocità del 1963 in Giappone.

All'epoca di Luo, le condizioni di allenamento erano estremamente dure. Mancando luoghi al coperto, gli atleti dovevano pattinare o sciare all'aperto, dove la temperatura scendeva a -30° Celsius.

Per promuovere gli sport invernali, decenni fa, l'Heilongjiang ha incoraggiato le scuole a costruire piste di pattinaggio e a praticare sport su ghiaccio e neve, e alcuni istituti vicini alle montagne offrivano snowboard agli studenti.

Attraverso decenni di sviluppo, gli atleti sono ora dotati di attrezzature sportive professionali e si allenano in stadi altamente tecnologici.

Oltre agli atleti, gli sport su ghiaccio e neve sono praticati da un pubblico più ampio. Dato che questi sport non appartengono più solo all'inverno, i residenti sono incoraggiati a praticarli tutto l'anno.

Con una popolazione di oltre 31,8 milioni di abitanti, il tasso di partecipazione dei residenti agli sport su ghiaccio e neve dell'Heilongjiang ha raggiunto il 57,8%, al primo posto in Cina, secondo l'Ufficio Provinciale dello Sport della provincia.

In tempi recenti, grazie al fatto che milioni di adolescenti hanno praticato sport su ghiaccio e neve, la provincia ha coltivato un gran numero di talenti per gli sport invernali.

