Cina: controllo alimenti catena del freddo importati

(XINHUA) - PECHINO, 14 FEB - La Cina ha costruito 869 magazzini per la supervisione centralizzata degli alimenti della catena del freddo importati, secondo quanto dichiarato oggi dalla State Administration for Market Regulation.

I magazzini condurranno procedure unificate di disinfezione e test per gli alimenti importati della catena del freddo, i quali potranno entrare nel mercato solo dopo essere stati certificati all'interno degli stessi.

Questi magazzini svolgeranno un ruolo importante nel tagliare i potenziali canali di trasmissione del Covid-19, facilitando lo smaltimento degli alimenti della catena del freddo importati in casi di emergenza e riducendo i costi.

Una piattaforma nazionale per rintracciare gli alimenti importati della catena del freddo è stata messa in funzione nel dicembre 2020, coinvolgendo i principali alimenti importati come il bestiame, il pollame e i prodotti ittici. (XINHUA)