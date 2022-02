Cina: artigiano illumina il Festival delle lanterne

(XINHUA) - HAIKOU, 14 FEB - Con una piccola lima d'acciaio in una mano callosa e un martelletto nell'altra, Zou Hongda termina una spessa pila di opere d'arte in carta intagliata dopo aver inferto alcuni colpi con il suo fidato strumento.

L'uomo, 73 anni, realizza lanterne festive da oltre 40 anni nel villaggio di Baiyan della città di Wenchang, nella provincia meridionale di Hainan.

Nel suo laboratorio di artigianato tradizionale tipico vi sono lanterne con caratteri cinesi di buon auspicio come 'Fu' e 'Xi', che significano fortuna e felicità.

Il Festival delle Lanterne, che si terrà domani, rappresenta il culmine dei festeggiamenti per il Nuovo Anno cinese. A Wenchang, le persone sono solite 'regalare le lanterne' per festeggiare ed esprimere i propri desideri e aspettative, tradizione che risale a più di 100 anni fa.

Al calare della sera, le lanterne vengono accese. Con gong e tamburi a fare da colonna sonora, quelle più piccole vengono trasportate dai bambini mentre gli adulti tengono in mano quelle tradizionali e più grandi: dopodiché ha il via la 'parata delle lanterne'.

È la perseveranza degli artigiani che creano le lanterne a mantenere vive le tradizioni. (SEGUE)