Cina: artigiano illumina il Festival delle lanterne (3)

(XINHUA) - HAIKOU, 14 FEB - Agli occhi di Zou, la bellezza delle lanterne tradizionali sta nell'interazione tra luce e intagli sulla carta: "la vera essenza dell'arte popolare tradizionale si sprigiona quando la luce risplende attraverso gli intagli", afferma, notando che gli spettacoli di lanterne nelle grandi città sembrano concentrarsi solo sull'apparenza, perdendo il fascino tradizionale.

La quantità di tempo e di sforzi richiesti per la fabbricazione delle lanterne hanno portato alla diminuzione del numero di artigiani, ma Zou continua a perseverare perché nutre un profondo affetto per questa arte tradizionale.

Lui stesso spiega: "il dono delle lanterne è la nostra usanza locale ed è abbastanza popolare. Se nessuno produce le lanterne, l'usanza popolare tradizionale andrà persa".

Ora, le due nipoti di Zou, così come suo figlio e sua nuora, si sono uniti a lui nel fabbricare questi oggetti: "sono anziano e sento che le mie capacità non sono all'altezza dei miei desideri, ma posso continuare ancora a fare lanterne per altri quattro o cinque anni", conclude l'artigiano. (XINHUA)