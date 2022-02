Cina: a gennaio crescita imprese statali centrali

(XINHUA) - PECHINO, 14 FEB - Le imprese statali cinesi amministrate a livello centrale hanno osservato una crescita a due cifre nei ricavi e nei profitti del primo mese di quest'anno, come mostrato in data odierna dai dati ufficiali della Commissione di supervisione e amministrazione di beni di proprietà statali (Sasac) del Consiglio di Stato.

Secondo quest'ultima i profitti netti delle imprese statali centrali si sono espansi del 10,2% rispetto a un anno fa, raggiungendo quota 142,38 miliardi di yuan (circa 22,36 miliardi di dollari) nel mese di gennaio.

La Sasac ha precisato inoltre che nel primo mese del 2022 le imprese statali cinesi amministrate a livello centrale hanno incassato 3.000 miliardi di yuan in ricavi aggregati, con un aumento del 12,4% su base annua. (XINHUA)